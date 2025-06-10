Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии.



Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.