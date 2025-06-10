Президент Казахстана поздравил Португалию с национальным праздником
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
71Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии.
Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.
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