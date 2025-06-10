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Президент Казахстана поздравил Португалию с национальным праздником

Сегодня, 15:04
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Акорда Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии.

Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.

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