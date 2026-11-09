Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Королевства Камбоджа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Королевства Камбоджа Хун Манету по случаю Национального дня страны, сообщает Акорда.

Глава государства отметил, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность камбоджийского народа.

Также Президент подчеркнул поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

«Мы придаем большое значение практической реализации итогов Вашего недавнего визита в Казахстан. Уверен, что достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Хун Манету успехов в государственной деятельности, а народу Камбоджи — благополучия и процветания.