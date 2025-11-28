Президент Казахстана поздравил Президента Албании с Днём независимости
Сегодня, 21:02
70Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Албания Байраму Бегаю по случаю Дня независимости страны, передаёт BAQ.KZ.
В послании отмечено поступательное развитие казахстанско-албанских отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании. Президент выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество между двумя государствами и дальше будет укрепляться во благо их народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Байраму Бегаю успехов в его государственной деятельности, а народу Албании — благополучия и дальнейшего процветания.
