  • 28 Ноября, 21:30

Президент Казахстана поздравил Президента Албании с Днём независимости

Сегодня, 21:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
70
Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Албания Байраму Бегаю по случаю Дня независимости страны, передаёт BAQ.KZ.

В послании отмечено поступательное развитие казахстанско-албанских отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании. Президент выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество между двумя государствами и дальше будет укрепляться во благо их народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Байраму Бегаю успехов в его государственной деятельности, а народу Албании — благополучия и дальнейшего процветания.

Самое читаемое

Наверх