Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую спортсменку Шугылу Омирбек с победой на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменок до 23 лет (U23), передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что это достижение имеет историческое значение, ведь Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире столь высокого уровня.

"Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня.

Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах.

Желаю Шугыле успехов!" — отметил Президент.

Победа Шугылы Омирбек стала ещё одним подтверждением растущего потенциала казахстанской школы женской борьбы и вдохновила молодое поколение спортсменов на новые свершения.