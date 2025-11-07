7 ноября 2025 года в "Астана Балет" состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Коллектив легендарного театра поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от имени Президента зачла министр культуры и информации РК Аида Балаева. В своём обращении Президент отметил значительный вклад театра в развитие детского искусства, его просветительскую миссию и роль в духовной жизни страны.

"Ваше многогранное творчество содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма. Государство высоко ценит ваше понимание миссии театра как пространства рождения культуры, служения искусству и людям. Уверен, масштабная реконструкция театра откроет широкие перспективы для воплощения в жизнь интересных художественных замыслов и резонансных премьер. Пусть искренние эмоции, радость и благодарность зрителей вдохновляют вас на большие свершения во благо Казахстана. Желаю всему коллективу вдохновения, ярких творческих событий и дальнейшего процветания театра", – говорится в поздравлении.

В этот вечер сотрудники театра были удостоены государственных наград. Орденом "Парасат" награждён Олег Гостев, орденом "Құрмет" – Раиса Лешева и Махсат Сахиұлы, медалью "Ерен еңбегі үшін" – Айдар Құрманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбаева и Артём Селезнёв. Медаль "Шапағат" вручена Александру Русиновичу, а звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено Анне Кузембаевой.

Награды от имени Президента вручила министр культуры и информации Аида Балаева, пожелав коллективу творческого вдохновения и любви зрителей.

Юбилейные гастроли театра в Астане открылись миниатюрой "Письма истории" в исполнении учеников детской студии SATS ComUnity — трогательной постановкой о судьбе легендарного ТЮЗа имени Н. Сац, рассказанной глазами юных актёров.

Зрителям также представили спектакль-реконструкцию "САЦ", основанный на реальных событиях из жизни основательницы театра. Постановка переносит зрителей в 1945 год — актёры под руководством Наталии Сац готовятся к премьере сказки Евгения Шварца "Красная шапочка".

Роль основательницы исполнила заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена Дружбы (РФ) Татьяна Тарская. Режиссёром спектакля выступила лауреат российской театральной премии "Золотая маска" Галина Пьянова.

За восемь десятилетий существования театр прошёл путь от первых постановок по произведениям Шварца, Пушкина и Маршака до современных спектаклей. Сегодня театр имени Наталии Сац остаётся символом доброты, вдохновения и веры в чудо.