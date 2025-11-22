Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников престижного международного музыкального конкурса Silk Way Star, отметив его важную роль в укреплении культурных связей и дружественных отношений между странами Азии, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении Глава государства подчеркнул, что Silk Way Star стал уникальной площадкой для духовного взаимодействия и культурной дипломатии, объединившей творческих представителей из 12 стран. По его словам, проект ярко продемонстрировал самобытные традиции, творческие достижения и высокий профессиональный уровень участников, завоевавших симпатии миллионов зрителей.

"Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран. Мероприятия такого масштаба укрепляют наше единство и служат широкому продвижению общих ценностей", — отметил Президент.

Он выразил благодарность медиакорпорации China Media Group за значительный вклад в развитие и реализацию проекта, а также поблагодарил участников из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

"Каждый из вас продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал симпатии миллионов зрителей! Уверен, в будущем вам покорятся новые вершины", — сказал Президент, пожелав конкурсантам благополучия и новых творческих успехов.

Международный проект Silk Way Star способствует продвижению культурного наследия и развитию гуманитарного сотрудничества между странами Азии, укрепляя взаимопонимание и дружбу между народами.