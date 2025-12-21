Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой внедрения технологий искусственного интеллекта в основные сферы деятельности Евразийского экономического союза, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления экономического потенциала интеграционного объединения, передает BAQ.KZ.

"Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран – участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения", – заявил он.

Глава государства также отметил, что ЕАЭС способен претендовать на роль одного из ключевых транспортно-логистических узлов в мире.

"Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и др.) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов", – отметил Глава государства.

Президент сообщил, что дополнительные возможности для сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье. По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В этой связи он призвал ускорить вступление в силу Соглашения о судоходстве.

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил промышленному развитию и кооперации внутри союза.

"По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 млрд долларов. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь 500 млрд долларов. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвестиции в прорывные инновационные проекты", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о недопустимости использования таможенных и контрольных механизмов в качестве инструмента давления внутри союза.

"Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять „узкие места“. Для оперативного выявления потенциальных барьеров Комиссии стоит рассмотреть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функционирование единого безбарьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции", – сказал Глава государства.

Кроме того, президент высказался за расширение внешнеэкономических связей союза.