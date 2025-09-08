Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что сбалансированная и конструктивная внешняя политика, соответствующая национальным интересам, станет залогом устойчивого социально-экономического развития страны в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что интерес многих стран к развитию дружественных отношений и сотрудничества с Казахстаном говорит о высоком авторитете республики на международной арене.

Токаев напомнил о состоявшихся визитах в Китай, Турцию и Кыргызстан, а также сообщил о предстоящих поездках в Россию и Узбекистан. Кроме того, ожидается приезд в Астану руководителей Азербайджана, Армении и Туркменистана. Активно развивается диалог с США и Евросоюзом.

Президент отдельно остановился на памятных международных датах. В этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны, подчеркнувшее важность сохранения памяти о жертвах и недопустимость пересмотра её итогов. В этом контексте Токаев приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске и подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Второй важной датой стало 80-летие Организации Объединённых Наций. По словам Президента, ООН по-прежнему не имеет альтернативы, однако требует реформирования, прежде всего в части Совета Безопасности.