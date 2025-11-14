Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность участия частного бизнеса в развитии сел и регионов страны. По его словам, развитие агропромышленного комплекса напрямую влияет на повышение благосостояния сельских жителей, передаёт BAQ.KZ.

"Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов", — отметил глава государства.

С 2019 года действует проект "Ауыл – ел бесігі", в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. За это время проведены мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране. В рамках программы "Ауыл аманаты" создано свыше 600 объединений.

В 2025 году утверждена Концепция регионального развития, расширяющая полномочия районных акимов. Теперь они могут самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов, а также поддерживать продукцию кооперативов через договоры с крупными компаниями.

"Крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию", — подчеркнул Токаев.

Глава государства также отметил заслуги трудолюбивых граждан, которые ежедневно приумножают национальное богатство, и подчеркнул необходимость создавать для них условия и поощрять настоящих патриотов.