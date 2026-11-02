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Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область

2 Ноября 2026, 11:46
АВТОР
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Aqorda/кадр из видео 2 Ноября 2026, 11:46
2 Ноября 2026, 11:46
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Фото: Aqorda/кадр из видео

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.

В рамках визита Глава государства посетит производственные и социальные объекты Темиртау.

Президенту также будет представлена информация о социально-экономическом развитии региона.

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