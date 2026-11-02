Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область
2 Ноября 2026, 11:46
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2 Ноября 2026, 11:462 Ноября 2026, 11:46
147Фото: Aqorda/кадр из видео
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.
В рамках визита Глава государства посетит производственные и социальные объекты Темиртау.
Президенту также будет представлена информация о социально-экономическом развитии региона.
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