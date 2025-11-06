Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Главу государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.

Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".