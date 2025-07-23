В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений, передаёт BAQ.KZ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

Президент Ли Чжэ Мён пригласил Главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле.