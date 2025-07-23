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Президент Казахстана принял приглашение посетить Южную Корею с официальным визитом

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

Сегодня, 12:51
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
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Фото: Акорда

В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений, передаёт BAQ.KZ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

Президент Ли Чжэ Мён пригласил Главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле.

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