Заключительное мероприятие VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий началось с оглашения Итоговой декларации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что уже несколько дней в нашей столице собираются представители разных культур и цивилизаций. Несмотря на различие в вере и мировоззрении, очевидно, что стремления у них одни.

"Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на уважении и взаимном почтении. Самое важное – духовные лидеры показали готовность объединить усилия ради общих интересов. По сути, взвешенный и содержательный диалог – это проявление настоящей мудрости. Вы демонстрируете всему миру пример дальновидности и высокой нравственности. В условиях усиливающейся геополитической нестабильности это приобретает особое значение", – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что форум продемонстрировал важность взаимодействия между религиями и культурами в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.

"Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного, секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Мы решительно осудили деструктивные идеологии насилия, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства, построения иклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросу экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей", – отметил Глава государства.

Итоговая декларация Съезда, по словам Президента, стала главным подтверждением того, что мировое духовенство готово совместными усилиями искать пути к миру и взаимопониманию.