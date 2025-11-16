Президент Казахстана принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность, отметил Президент.
Президент Касым-Жомарт Токаев начал свою речь со слов благодарности Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за традиционно радушный прием и высокий уровень организации саммита, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства также поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату в качестве полноправного участника. Президент выразил уверенность, что Баку в новом статусе внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.
"Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату "Центральная Азия плюс". Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", – сказал Президент.
