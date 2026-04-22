Президент Казахстана призвал к справедливому «зелёному» переходу без давления на развивающиеся страны
Он выступил против двойных стандартов и призвал учитывать интересы развивающихся стран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости справедливого и сбалансированного подхода к глобальной экологической повестке, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что экологическая политика должна учитывать интересы всех стран, особенно развивающихся.
«С моей точки зрения, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах. Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации», - заявил Токаев.
Президент отметил, что переход к «зелёной» экономике должен быть выстроен на принципах баланса и справедливости.
«Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим. Наш общий подход должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса», - подчеркнул он.
По словам Токаева, экологическое сотрудничество должно объединять страны, а не усиливать разногласия.
«Сотрудничество в области охраны окружающей среды должно служить надежным инструментом единства и не должно разделять нас. Оно должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности - без публичного осуждения, упреков и обвинений. Будучи партнерами, мы должны действовать прагматично и ответственно в интересах мира и устойчивого развития», - заключил Президент.
