Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Организации тюркских государств призвал страны-участницы активизировать усилия по строительству Транскаспийского нефтегазопровода и совместно противостоять экологическим вызовам, включая снижение уровня Каспийского моря, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку экспорта казахстанской нефти в Европу и отметил, что реализация масштабных энергетических проектов требует транснациональной координации. Он подчеркнул, что Транскаспийский маршрут обсуждается международными экспертами как перспективное направление диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других стратегических товаров.

Токаев также акцентировал внимание на цифровизации, сообщив о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспий, что усилит цифровую связанность в регионе.

"Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнёрами по ОТГ составил 11,4 млрд долларов. Это 8% от внешнеторгового оборота страны. Мы можем добиться большего", - заявил Президент, предложив разработать специальный документ по развитию торговли внутри организации.

Особое внимание Токаев уделил вопросам продовольственной безопасности и взаимодействию с Исламской организацией по продовольственной безопасности, а также предложил углубить сотрудничество в сельском хозяйстве.

Говоря о климатических рисках, Президент напомнил о снижении уровня Каспийского моря, которое оказывает "негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни". Он предложил тюркским странам провести совместные научные исследования и разработать экологические решения.

Кроме Токаева, на заседании ОТГ выступили лидеры Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.