Неделя предстоит насыщенной международными событиями. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч и примет участие в значимых мероприятиях как в рамках двусторонней дипломатии, так и в многостороннем формате, передает BAQ.KZ.

28–29 мая

С официальным визитом Казахстан посетит Президент Руанды Поль Кагаме. В ходе переговоров планируется обсудить пути укрепления казахстанско-руандийского сотрудничества и подписать ряд двусторонних документов.

28 мая

Состоится встреча с Председателем Бундесрата Германии Анке Релингер, в ходе которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия между Казахстаном и Федеративной Республикой Германия.

28–29 мая

С рабочими визитами в Казахстан прибудут Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

29 мая

Президент Токаев примет участие в Международном форуме "Астана" (AIF). В рамках мероприятия глава государства проведёт двусторонние встречи с руководителями международных организаций, официальных делегаций и транснациональных компаний.

30 мая

Казахстан посетит с официальным визитом Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона.

31 мая

Глава государства примет участие в церемонии, приуроченной ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода, которая традиционно отмечается в Казахстане 31 мая.