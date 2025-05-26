Президент Казахстана проведёт серию важных встреч на этой неделе
Токаев примет участие в саммите, форуме и мемориальном мероприятии.
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Неделя предстоит насыщенной международными событиями. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч и примет участие в значимых мероприятиях как в рамках двусторонней дипломатии, так и в многостороннем формате, передает BAQ.KZ.
28–29 мая
С официальным визитом Казахстан посетит Президент Руанды Поль Кагаме. В ходе переговоров планируется обсудить пути укрепления казахстанско-руандийского сотрудничества и подписать ряд двусторонних документов.
28 мая
Состоится встреча с Председателем Бундесрата Германии Анке Релингер, в ходе которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия между Казахстаном и Федеративной Республикой Германия.
28–29 мая
С рабочими визитами в Казахстан прибудут Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
29 мая
Президент Токаев примет участие в Международном форуме "Астана" (AIF). В рамках мероприятия глава государства проведёт двусторонние встречи с руководителями международных организаций, официальных делегаций и транснациональных компаний.
30 мая
Казахстан посетит с официальным визитом Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона.
31 мая
Глава государства примет участие в церемонии, приуроченной ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода, которая традиционно отмечается в Казахстане 31 мая.