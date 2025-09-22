Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с министром торговли США Говардом Латником, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами, которые являются одним из ключевых инвестиционных партнеров страны. Он отметил, что в Казахстане создан благоприятный режим для иностранных инвесторов, а перед американским бизнесом открываются широкие возможности в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, цифровизация и агропромышленный комплекс. В свою очередь, Говард Латник выразил заинтересованность США в дальнейшем развитии совместных проектов.

Я рад, что у вас состоялся разговор с нашим президентом. Он передал вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с вами. Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции. Мы очень рады, что вы выбрали компанию Wabtec в секторе локомотивов. Это отличная основа для нашего взаимодействия, – отметил он.

Министр добавил, что Соединенные Штаты заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли, промышленности, транспорта, логистики и инвестиций.