Программа официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарём США Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего и регионального сотрудничества, а также перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и Соединёнными Штатами.

Глава государства подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются новые возможности для расширения экономического взаимодействия, которое будет способствовать созданию рабочих мест, развитию промышленности и поддержке предпринимательства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готов к конструктивному диалогу, направленному на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, включая совместные проекты в торгово-экономической, технологической и инвестиционной сферах.