Президент Казахстана рассказал о сохранении наследия тюркских народов и планах Туркестана на 2027 год
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление культурно-гуманитарных связей одним из главных направлений сотрудничества тюркских государств, сообщает Акорда.
«Казахстан уделяет особое внимание изучению, сохранению и популяризации исторического наследия тюркских народов. На встрече в Туркестане в этом году я предложил создать Центр тюркской цивилизации и Центр «Мәңгілік ел», призванный популяризировать Степную цивилизацию. В настоящее время ведутся соответствующие работы. Считаем необходимым ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации», отметил Глава государства.
Президент рассказал о работе над многотомной историей Казахстана, к которой подключились ученые тюркских стран.
«Кроме того, в нашей стране продолжается работа над фундаментальным семитомным изданием «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Выражаем искреннюю признательность представителям научной общественности тюркских стран, которые активно участвуют в этой работе. Данный академический труд позволит всесторонне, объективно и беспристрастно осмыслить исторические события с научной точки зрения», сказал Токаев.
Глава государства высоко оценил работу структур, связанных с ОТГ.
«По инициативе Тюркской академии опубликован ряд трудов, посвященных общим историческим и культурным памятникам. В их числе подготовлены трехтомное издание «Сакральная география тюркского мира» и пятитомный каталог «Древнетюркские письменные памятники». Кроме того, издан 25-томный «Словарь современных тюркских языков». Эти труды – весомый результат работы тюркских ученых. Фонд тюркской культуры и наследия разработал международную цифровую платформу Turkic Heritage. Этот уникальный электронный ресурс призван содействовать глубокому изучению истории, литературы и культурных традиций тюркского мира», подчеркнул Президент.
Отдельно Токаев остановился на событиях, которые ждут Казахстан в ближайшее время.
«Безусловно, в нашей общей истории особое место занимает Алтай. В этом году в Казахстане на высоком уровне прошел международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». По решению организации ИСЕСКО священный город Туркестан в 2027 году станет культурной столицей исламского мира. В рамках этой инициативы мы планируем провести масштабные мероприятия, направленные на сохранение духовного единства и преемственности тюркской цивилизации. Будет организован международный форум имени Ходжи Ахмеда Яссауи, посвященный вопросам литературы и языка. Также состоится встреча специалистов музейного дела тюркского и исламского мира. Приглашаем представителей научных кругов принять самое активное участие в этих мероприятиях», сказал Президент.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств