Президент Казахстана рассказал о сохранении наследия тюркских народов и планах Туркестана на 2027 год

Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление культурно-гуманитарных связей одним из главных направлений сотрудничества тюркских государств, сообщает Акорда.

«Казахстан уделяет особое внимание изучению, сохранению и популяризации исторического наследия тюркских народов. На встрече в Туркестане в этом году я предложил создать Центр тюркской цивилизации и Центр «Мәңгілік ел», призванный популяризировать Степную цивилизацию. В настоящее время ведутся соответствующие работы. Считаем необходимым ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации», отметил Глава государства.

Президент рассказал о работе над многотомной историей Казахстана, к которой подключились ученые тюркских стран.

«Кроме того, в нашей стране продолжается работа над фундаментальным семитомным изданием «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Выражаем искреннюю признательность представителям научной общественности тюркских стран, которые активно участвуют в этой работе. Данный академический труд позволит всесторонне, объективно и беспристрастно осмыслить исторические события с научной точки зрения», сказал Токаев.

Глава государства высоко оценил работу структур, связанных с ОТГ.

«По инициативе Тюркской академии опубликован ряд трудов, посвященных общим историческим и культурным памятникам. В их числе подготовлены трехтомное издание «Сакральная география тюркского мира» и пятитомный каталог «Древнетюркские письменные памятники». Кроме того, издан 25-томный «Словарь современных тюркских языков». Эти труды – весомый результат работы тюркских ученых. Фонд тюркской культуры и наследия разработал международную цифровую платформу Turkic Heritage. Этот уникальный электронный ресурс призван содействовать глубокому изучению истории, литературы и культурных традиций тюркского мира», подчеркнул Президент.

Отдельно Токаев остановился на событиях, которые ждут Казахстан в ближайшее время.