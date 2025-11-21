Токаев соболезнует в связи с жертвами наводнения во Вьетнаме
Сегодня, 16:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
103Фото: Duc Thao / AFP via Getty Images
Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама.
Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря