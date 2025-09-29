Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии – орден "За заслуги перед Итальянской Республикой", передаёт BAQ.KZ.

"Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией. Я очень признателен за Вашу деятельность, направленную на обеспечение международного порядка и поддержание мира. Также вы активно участвуете в развитии постоянного сотрудничества между Италией и Казахстаном, и за это мы благодарны Вам. Эта награда, которую я имею честь Вам вручить, отражает признание Ваших заслуг перед нашей Республикой", – сказал Президент Италии.