Президент Казахстана уволил Ержана Ашикбаева с поста посла в США
Сегодня, 10:17
97Фото: gov.kz
Указом Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, передаёт BAQ.KZ.
Ержан Ашикбаев работал на этом посту с 2021 года.
До назначения Послом в США Ашикбаев занимал должность Заместителя Министра иностранных дел РК (2013-2021 г.г.).
Ранее занимал должности Заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, официального представителя Правительства РК (2012 г.).
Работал Заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013 гг.).
Владеет русским, английским, турецким и французким языками.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.
