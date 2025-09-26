Указом Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, передаёт BAQ.KZ.

Ержан Ашикбаев работал на этом посту с 2021 года.

До назначения Послом в США Ашикбаев занимал должность Заместителя Министра иностранных дел РК (2013-2021 г.г.).

Ранее занимал должности Заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, официального представителя Правительства РК (2012 г.).

Работал Заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013 гг.).

Владеет русским, английским, турецким и французким языками.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.