Глава государства побеседовал с иностранными студентами, обучающимися в Казахстане, и пожелал им успехов, передает BAQ.KZ

В настоящее время в вузах нашей страны обучаются свыше 31 тысячи зарубежных студентов. Президент поставил задачу увеличить их число до 100 тысяч к 2029 году.