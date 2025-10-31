Президент Казахстана встретился с иностранными студентами
Глава государства побеседовал с иностранными студентами, обучающимися в Казахстане, и пожелал им успехов, передает BAQ.KZ
В настоящее время в вузах нашей страны обучаются свыше 31 тысячи зарубежных студентов. Президент поставил задачу увеличить их число до 100 тысяч к 2029 году.
