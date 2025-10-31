  • 31 Октября, 15:01

Президент Казахстана встретился с иностранными студентами

Сегодня, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана встретился с иностранными студентами Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
87

Глава государства побеседовал с иностранными студентами, обучающимися в Казахстане, и пожелал им успехов, передает BAQ.KZ

В настоящее время в вузах нашей страны обучаются свыше 31 тысячи зарубежных студентов. Президент поставил задачу увеличить их число до 100 тысяч к 2029 году.

Самое читаемое

Наверх