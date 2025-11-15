Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной поэтессы Куляш Ахметовой
Сегодня, 10:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:26Сегодня, 10:26
74Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким выдающейся поэтессы, лауреата орденов "Құрмет" и "Парасат" Куляш Ахметовой, выразив глубокие соболезнования в связи с ее кончиной, передаёт BAQ.KZ.
В телеграмме отмечается, что творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю жизнь искусству слова, внесло значительный вклад в развитие национальной литературы и заслужило всенародное признание. Лирика и патриотические произведения поэтессы высоко ценятся читателями, а ее имя и светлый образ навсегда останутся в истории казахской культуры.
Самое читаемое
- Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
- Авария на ТЭЦ-2 оставила без света часть Алатауского района Алматы
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- Первый российский робот-гуманоид с ИИ упал на презентации в Москве
- Геннадий Головкин: Бокс, как и любой спорт, должен заслужить свое место на Олимпийских играх