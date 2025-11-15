  • 15 Ноября, 11:04

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной поэтессы Куляш Ахметовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким выдающейся поэтессы, лауреата орденов "Құрмет" и "Парасат" Куляш Ахметовой, выразив глубокие соболезнования в связи с ее кончиной, передаёт BAQ.KZ.

В телеграмме отмечается, что творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю жизнь искусству слова, внесло значительный вклад в развитие национальной литературы и заслужило всенародное признание. Лирика и патриотические произведения поэтессы высоко ценятся читателями, а ее имя и светлый образ навсегда останутся в истории казахской культуры.

