Токаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки после разрушительного наводнения

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.

