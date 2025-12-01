Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.