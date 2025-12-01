Токаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки после разрушительного наводнения
Сегодня, 19:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
104Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- Инженеры выявили 465 нарушений при проверке дорожных работ в Атырауской области
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны