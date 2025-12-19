Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Университете ООН
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир", передает BAQ.KZ.
"Для меня высокая честь в качестве первого Главы государства из нашего региона выступать в стенах этого выдающегося учреждения. Рассматриваю эту возможность как знак подлинного доверия к растущей международной роли Казахстана и как признание наших неустанных усилий, направленных на продвижение мультилатерализма и поддержание глобальной стабильности. Организация Объединенных Наций имеет для меня особое личное значение, поскольку я был удостоен возможности занимать должность заместителя Генерального секретаря и Генерального директора ее представительства в Женеве, а также Генерального секретаря Конференции по разоружению", – сказал Президент.
Глава государства поздравил коллектив Университета с юбилеем – 50-летием с начала деятельности и отметил вклад УООН в выработку практических решений во благо всего международного сообщества.
Касым-Жомарт Токаев отметил созвучие его убеждениям принципов японской этики, согласно которым истинная сила заключается в гармонии, мудрости и ответственном лидерстве.
"Как писал принц Сётоку в VII веке, "гармония должна цениться превыше всего". Сегодня этот принцип остается центральным в государственном управлении и международных отношениях и находит свое яркое воплощение во внешней политике Казахстана", – отметил Президент.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Отбасы банк централизовал распределение жилья: как это влияет на очередников
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026