  • Президент Кении прибыл в Казахстан с государственным визитом

Сегодня 2026, 18:28
По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану с государственным визитом прибыл Президент Кении Уильям Руто.

Ожидается, что 20 мая главы государств проведут переговоры в расширенном и узком форматах. Стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Кенией.

По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов.

Визит Уильяма Руто рассматривается как важный шаг в укреплении отношений Казахстана со странами Африканского континента.

