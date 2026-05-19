Президент Кении прибыл в Казахстан с государственным визитом
Сегодня 2026, 18:28
По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану с государственным визитом прибыл Президент Кении Уильям Руто.
Ожидается, что 20 мая главы государств проведут переговоры в расширенном и узком форматах. Стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Кенией.
По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов.
Визит Уильяма Руто рассматривается как важный шаг в укреплении отношений Казахстана со странами Африканского континента.
