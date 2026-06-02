Президент Кипра посетит Казахстан

2-4 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом.

Как сообщают в пресс-службе Президента, 3 июня в ходе переговоров президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Также планируется подписание ряда документов.