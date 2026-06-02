Президент Кипра посетит Казахстан

Сегодня 2026, 20:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня 2026, 20:09
Сегодня 2026, 20:09
104
Фото: BAQ.kz

2-4 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом.

Как сообщают в пресс-службе Президента, 3 июня в ходе переговоров президенты обсудят перспективы развития двустороннего  сотрудничества  с акцентом на  расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Также планируется подписание ряда документов.

Самое читаемое

Наверх