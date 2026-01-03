Колумбия призвала ООН провести заседание из-за ситуации в Венесуэле
Вооруженные силы Венесуэлы вывели на улицы бронетехнику.
Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на публикацию Петро в соцсети Х.
"Сейчас бомбят Каракас. Тревога для всего мира - они атаковали Венесуэлу. Бомбят ракетами. Организация американских государств и ООН должны немедленно созвать заседание. Со вчерашнего дня Колумбия является членом Совета Безопасности ООН и должна немедленно созвать заседание. Необходимо установить международную законность агрессии против Венесуэлы", - отметил он.
По информации зарубежных СМИ, вооруженные силы Венесуэлы вывели на улицы бронетехнику в районе резиденции президента.
Согласно сообщениям, в результате ударов по Каракасу дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице подверглись обстрелу. Также заявляется об атаке на гражданский аэропорт Игуэроте.
Напомним, в столице Венесуэлы раздалось не менее семи взрывов.
