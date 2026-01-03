В столице Венесуэлы Каракасе в ночь на 3 января были слышны мощные взрывы. По сообщениям зарубежных СМИ, атакам могли подвергнуться военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, передаёт BAQ.KZ.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал AHaber, в различных районах города зафиксированы взрывы, над Каракасом поднимались столбы дыма. Очевидцы также сообщали о появлении вертолётов и низколетящих самолётов.

Ряд местных и международных СМИ утверждает, что удары могли быть нанесены по объектам военной инфраструктуры. По информации Associated Press, жители столицы слышали не менее семи взрывов, многие покидали свои дома и выходили на улицы.

В южной части Каракаса, расположенной недалеко от крупной военной базы, произошло масштабное отключение электроэнергии. По другим данным, зафиксировано не менее шести попаданий по целям.

Отдельные источники в СМИ заявляют о якобы начавшейся воздушной и морской операции США против Венесуэлы, включая применение крылатых ракет. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Позже телеканал CBS News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о поступающих сообщениях о взрывах и активности авиации над Каракасом. При этом официальных комментариев со стороны властей США пока не последовало.

Власти Венесуэлы также не сделали официальных заявлений о причинах произошедшего. Информация продолжает уточняться.