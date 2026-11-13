️Президент: «Коррупционное сообщество – наши враги, которые уже вынашивают планы дискредитации и подрыва «Народной стройки»

В Казахстане создадут специальную Государственную комиссию, которая будет следить за расходованием средств на «Народную стройку». Её состав опубликуют уже в начале следующей недели. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новые дороги, школы, больницы и другие социальные объекты должны строиться качественно, передаёт BAQ.KZ.

На оперативном совещании Совета Безопасности Президент отметил, что предстоящее масштабное строительство требует особой ответственности. Важно не просто выделить средства и завершить проекты, но и обеспечить их качество, чтобы построенные объекты служили людям долгие годы.

«В новой исторической эпохе мы не имеем права топтаться на месте, довольствоваться прежними успехами, почивать на лаврах. Лень и безразличие – не попутчики в строительстве Справедливого Казахстана. А коррупционное сообщество – наши враги, которые уже вынашивают планы дискредитации и подрыва «Народной стройки». Этого, конечно же, мы не допустим. Все объекты социальной инфраструктуры, включая дороги, аэропорты, поликлиники, реабилитационные центры, дома творчества, школы, спортивные объекты должны быть построены качественно. Так и будет. А правильное расходование государственных средств обеспечит специальная Государственная комиссия. Ее состав будет опубликован в начале следующей недели», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на качество уже построенных объектов

Говоря о необходимости усилить контроль, Токаев привёл в пример социальные и инфраструктурные проекты, которые финансируются за счёт возвращённых государству активов.

По его словам, на эти средства предусмотрено строительство 466 объектов, из которых 383 уже завершены. Среди них – медицинские учреждения, системы водоснабжения, школы и спортивные комплексы.

При этом Президент считает необходимым оценить качество выполненных работ.

«Эта работа продолжается, и, по всей видимости, есть основания для того, чтобы посмотреть, насколько качественно построены объекты. У нас часто страдает качество тех или иных объектов, включая, прежде всего, дороги», – отметил Глава государства.

Вопрос качества касается не только будущих строек, но и объектов, которые уже введены в эксплуатацию.

Особое внимание Президент уделил дорогам, где недостатки строительных работ могут проявляться уже после завершения проекта.

Создание Государственной комиссии должно обеспечить дополнительный контроль за расходованием средств на новые объекты. При этом её полномочия и состав станут известны после официального опубликования.

Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конечная цель масштабного строительства – улучшение жизни казахстанцев.