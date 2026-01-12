Диас-Канель подчеркнул, что Куба "не является агрессивным государством" и напомнил, что на протяжении 66 лет страна подвергается нападкам со стороны США.

– Куба — свободная, независимая и суверенная страна. Никто не может диктовать нам, как поступать, — написал глава государства.

Президент Кубы также отметил, что кубинский народ готов защищать родину "до последней капли крови" и что "никто не сможет запугать страну".

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что на Кубу больше не будут поступать ни нефть, ни денежные средства от Венесуэлы.

Трамп отметил, что на протяжении многих лет Куба получала значительные объемы нефти и финансовую помощь от Венесуэлы в обмен на предоставление так называемых "услуг безопасности".

– Взамен она предоставляла так называемые "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам — но теперь этому пришел конец,- следует из публикации. – Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки — самая мощная армия в мире (и с огромным отрывом!), чтобы защищать ее, и мы будем ее защищать. Больше никакой нефти и никаких денег для Кубы- ноль! Я настоятельно советую им пойти на сделку, пока не стало слишком поздно.

В ночь на субботу, около 02:00 по местному времени, жители Каракаса услышали серию мощных взрывов и звуки низколетящих самолетов. Венесуэльские власти немедленно обвинили Вашингтон в нанесении ударов по гражданским и военным объектам в разных регионах страны.

Президент США Дональд Трамп утром подтвердил, что против Венесуэлы была организована крупномасштабная атака, в ходе которой Мадуро и его супруга схвачены и вывезены за пределы страны.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в отношении Николаса Мадуро и Силии Флорес выдвинуты официальные обвинения. Среди них: наркотерроризм, заговор с целью ввоза кокаина в США, хранение и сговор о хранении автоматического оружия и разрушительных устройств против Соединенных Штатов.

Венесуэльское правительство немедленно осудило действия США как грубое нарушение суверенитета и призвало международное сообщество дать жесткую оценку произошедшему. Реакция мировых столиц разделилась. Ряд стран резко осудила атаку, в то время как другие государства высказались в поддержку Вашингтона или воздержались от комментариев.

Пятого января вице-президент и министр нефти Венесуэлы Делси Родригес в понедельник официально принесла присягу в качестве временного президента после того, как в минувшие выходные президент Николас Мадуро был захвачен в ходе операции США.