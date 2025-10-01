Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял под личный контроль расследование дела об убийстве несовершеннолетней девушки Айсулуу, совершённого с особой жестокостью, передает BAQ.KZ cо ссылкой на 24.kg. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президент с глубоким сожалением воспринял новость о трагедии, вызвавшей широкий общественный резонанс. 17-летняя жительница Каракола пропала 27 сентября. Спустя несколько дней её тело нашли возле села Жел-Арык. Девушка была изнасилована и задушена. Подозреваемого — ранее судимого мужчину 1984 года рождения — задержали в Бишкеке.

Сегодня Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, которые предусматривают максимально жёсткие меры наказания за преступления против детей и женщин. Речь идёт о введении нормы о смертной казни — за изнасилование детей, а также за изнасилование и убийство женщин. Параллельно на едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов уже появилась инициатива об установлении смертной казни за особо тяжкие преступления: убийство с особой жестокостью, убийство несовершеннолетних и убийство, сопряжённое с сексуальным насилием.