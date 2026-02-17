Президент Кыргызстана выразил поддержку масштабным преобразованиям в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, чему способствуют регулярный политический диалог, активное взаимодействие правительств и деловых кругов.
Лидеры двух братских стран выразили удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах.
Президенты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению межгосударственных связей в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал Президента Кыргызстана о проводимой в нашей стране конституционной реформе, закладывающей основы поступательного прогресса государства. Садыр Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований в Казахстане.
Собеседники выразили единодушное мнение по всем вопросам регионального сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в проведении в Бишкеке таких важных международных мероприятий, как саммит ШОС и Всемирные игры кочевников.
Президент Казахстана также выразил поддержку решениям Садыра Жапарова, направленным на сохранение единства общества, укрепление кыргызской государственности.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане