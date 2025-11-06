Президент Мексики Клаудия Шейнбаум оказалась в центре скандала после того, как на улице Мехико к ней подошёл мужчина, попытался обнять и поцеловать её, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Инцидент, попавший на видео, вызвал бурное обсуждение в обществе и вновь поднял тему сексуальных домогательств и недостаточной безопасности женщин в стране.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как явно пьяный мужчина подходит к Шейнбаум, пытается поцеловать её в шею и обнять сзади. Президент отстраняется, снимает его руки и поворачивается к нему лицом, прежде чем чиновник из её окружения встаёт между ними. Пока мужчину уводят, Шейнбаум натянуто улыбается и говорит: "Не волнуйтесь".

Позже власти подтвердили, что мужчина был арестован. На следующий день Клаудия Шейнбаум заявила, что подаст на него жалобу.

"Это случилось со мной как с женщиной, но это происходит со всеми женщинами нашей страны", — сказала Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции. — "Если я не подам жалобу, где окажутся все мексиканки? Если они делают это с президентом, что тогда происходит с остальными женщинами?"

Журналистка феминистского издания Volcánicas Каталина Руис-Наварро отметила, что этот случай ясно демонстрирует масштабы проблемы.

"Даже если ты президент, любой мужчина считает, что имеет право к тебе прикоснуться", — сказала она. — "Когда спрашивают, что такое патриархат — вот он, перед вами".

Инцидент также вызвал вопросы о личной безопасности главы государства. На видео не видно охраны президента, и между моментом нападения и вмешательством чиновника проходит несколько секунд.

Ситуация обострилась на фоне недавних трагических событий: всего несколькими днями ранее в городе Уруапан, штат Мичоакан, был застрелен популярный мэр Карлос Альберто Мансо Родригес. Нападавший выстрелил в него семь раз во время празднования Дня мёртвых, прежде чем был убит сам.

За несколько месяцев до гибели Родригес обращался к Шейнбаум в социальных сетях с просьбой помочь в борьбе с преступными группировками в регионе.