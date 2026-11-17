Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 17 ноября заявил о готовности покинуть свой пост после обвинений в получении взятки в размере 25 млн долларов. Глава государства отрицает причастность к коррупции и намерен защитить свою репутацию, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на монгольское государственное информагентство MONTSAME.

На пресс-конференции Хурэлсух сообщил, что согласен с требованием оппозиционной Демократической партии, которая призвала его уйти в отставку и дать возможность провести расследование.

«Вчера фракция Демократической партии заявила, что президент Монголии должен уйти в отставку и пройти расследование. Я согласен с этим», – заявил он.

По словам президента, уже больше месяца в его адрес распространяют обвинения, которые он считает попыткой дискредитировать его самого и институт президентства.

Хурэлсух подчеркнул, что намерен обратиться в компетентные органы и добиться восстановления своего доброго имени.

При этом президент пока остаётся на посту. Его отставку должен рассмотреть и одобрить парламент Монголии.

В чём обвиняют президента

Коррупционный скандал связан со строительством железной дороги Таван-Толгой – Гашуунсухайт. Она соединяет крупное угольное месторождение Монголии с границей Китая.

По данным местных СМИ, подрядчика Bodi International подозревают в передаче крупных сумм высокопоставленным чиновникам. В публичных обвинениях фигурирует сумма около 110 млн долларов, из которых, предположительно, 25 млн долларов мог получить президент Монголии.

Однако эти обвинения пока не доказаны. Антикоррупционное ведомство страны подтвердило перечисление подрядчику крупного аванса, но не нашло доказательств того, что деньги обналичили и распределили между чиновниками. Сама компания отвергает обвинения.

О президенте Монголии

Ухнаагийн Хурэлсух занимает пост президента Монголии с 25 июня 2021 года. До этого, с 2017 по 2021 год, он возглавлял правительство страны, также занимал должность вице-премьера и руководил Монгольской народной партией. Его президентский срок должен завершиться в 2027 году.