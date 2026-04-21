Президент Монголии заявил о планах увеличить товарооборот с Казахстаном до 500 млн долларов

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность, что его государственный визит в Казахстан придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и расширению сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан является первым государством Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнёрство. Это, как подчеркнул он, отражает высокий уровень доверия и взаимопонимания между странами.

«Дальнейшее укрепление дружественных отношений, а также эффективное расширение торгово-экономического сотрудничества входят в число приоритетов внешней политики Монголии. За последние два года мы совместно реализуем множество важных задач в межгосударственных отношениях и сумели вывести наше взаимодействие на новый уровень. Особую роль в укреплении доверия играют высшие законодательные органы», – отметил Хурэлсух.

Он также подчеркнул, что экономические связи двух стран обладают значительным потенциалом роста. В частности, в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Монголию в 2024 году была принята «Дорожная карта» по активизации торгово-экономического сотрудничества на 2025–2027 годы. В рамках документа поставлена задача увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов.

Кроме того, глава Монголии поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции. По его мнению, это событие станет прочной основой для дальнейшего роста и процветания Казахстана, а также укрепления принципов верховенства закона и формирования справедливого общества.