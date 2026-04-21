Президент Монголии посетил центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане

В рамках государственного визита в Казахстан Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, где ознакомился с ключевыми цифровыми инициативами страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе посещения заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев представил основные направления цифрового развития. В их числе — проекты в сфере GovTech, формирование экосистемы искусственного интеллекта, а также запуск национальных инициатив по подготовке кадров и внедрению AI-решений.

Гостям продемонстрировали ключевые пространства центра. Знакомство с технологиями началось в Музее сингулярности, где показана эволюция искусственного интеллекта — от философских идей XVII века до современных нейросетей и генеративных моделей. В AI Cinema с 180-градусной проекцией делегации представили контент, созданный на платформе первого казахстанского технологического юникорна Higgsfield AI.

Также монгольской стороне презентовали проекты участников Astana Hub. Среди них — EdTech-стартап Smartestprep, B2B-решение Blink, инженерная AI-платформа Armeta и экосистема безопасности AMAN.

Отдельное внимание было уделено деятельности Astana Hub как международного инновационного кластера. Генеральный директор технопарка Магжан Мадиев рассказал о развитии экосистемы для поддержки технологических предпринимателей и создании условий для выхода стартапов на глобальные рынки.

Визит Президента Монголии стал очередным шагом в укреплении технологического сотрудничества между странами и подчеркнул растущую роль Казахстана как регионального центра развития искусственного интеллекта и инноваций.