Президент Монголии посетил центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане
Делегации представили цифровые инициативы Казахстана и AI-проекты Astana Hub
В рамках государственного визита в Казахстан Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, где ознакомился с ключевыми цифровыми инициативами страны, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе посещения заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев представил основные направления цифрового развития. В их числе — проекты в сфере GovTech, формирование экосистемы искусственного интеллекта, а также запуск национальных инициатив по подготовке кадров и внедрению AI-решений.
Гостям продемонстрировали ключевые пространства центра. Знакомство с технологиями началось в Музее сингулярности, где показана эволюция искусственного интеллекта — от философских идей XVII века до современных нейросетей и генеративных моделей. В AI Cinema с 180-градусной проекцией делегации представили контент, созданный на платформе первого казахстанского технологического юникорна Higgsfield AI.
Также монгольской стороне презентовали проекты участников Astana Hub. Среди них — EdTech-стартап Smartestprep, B2B-решение Blink, инженерная AI-платформа Armeta и экосистема безопасности AMAN.
Отдельное внимание было уделено деятельности Astana Hub как международного инновационного кластера. Генеральный директор технопарка Магжан Мадиев рассказал о развитии экосистемы для поддержки технологических предпринимателей и создании условий для выхода стартапов на глобальные рынки.
Визит Президента Монголии стал очередным шагом в укреплении технологического сотрудничества между странами и подчеркнул растущую роль Казахстана как регионального центра развития искусственного интеллекта и инноваций.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии