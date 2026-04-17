Президент Монголии прибудет в Астану с государственным визитом
Акорда анонсировала основные мероприятия с участием Президента Казахстана в апреле.
С 20 по 23 апреля по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страну с государственным визитом посетит Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
Также 22–24 апреля в Астане пройдет региональный экологический саммит RES2026 под эгидой Организация Объединённых Наций. Новая площадка объединит страны Центральной Азии для выработки общего подхода к вопросам устойчивого развития и совместных решений по климатическим и экологическим вызовам.
Ожидается участие глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Кроме того, 22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международный фонд спасения Арала. Участники обсудят дальнейшие шаги по решению экологических проблем региона Аральского моря.
