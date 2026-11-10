Президент: Мы приняли священный документ – нашу Конституцию, ставшую ориентиром для всего народа

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституция заложила правовой фундамент на пути к построению Справедливого Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«Отрадно, что нынешний Курултай проходит в поистине исторический момент – в канун 35-летия нашей священной Независимости. Казахстан уверенно делает шаг к новому рубежу суверенного развития в статусе авторитетного государства, устремленного в светлое будущее. С момента обретения Независимости наш народ достойно преодолел все испытания. Сплотившись как единая нация, мы смогли заложить и еще больше укрепить фундамент нашей государственности. Благодаря единству и согласию за прошедшие семь лет нам удалось успешно реализовать комплекс масштабных реформ. Во всех ключевых сферах государственной жизни были осуществлены коренные преобразования и запущены новые прорывные инициативы. Принципиально важно, что мы приняли священный документ – нашу Конституцию, ставшую ориентиром для всего народа. Несомненно, Конституция, являющаяся уникальным документом, заложила правовой фундамент на пути к построению Справедливого Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что без Независимости у народа Казахстана не будет будущего.