Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на форуме Центральной Евразии о технологиях и искусственном интеллекте – Digital Bridge 2025, передает BAQ.KZ.

Форум проходит в выставочном комплексе EXPO. В этом году он пройдёт в расширенном формате: к трём основным дням добавится AI Week, серия лекций, мастер-классов и дискуссий в партнёрстве с корпорациями и международными организациями.

Форум объединит ключевых игроков и задаст новую повестку о том, как технологии меняют образование, экономику, культуру и государственное управление.

Главная тема Digital Bridge 2025 – Generative Nation. Это концепция, отражающая ключевой вектор Казахстана на построение общества знаний, основанного на технологиях и развитии человеческого капитала.

В ходе форума состоится открытие международного центра искусственного интеллекта.