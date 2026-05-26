Президент наградил Чжао Лэцзи орденом "Достық" I степени
Сегодня 2026, 18:23
110Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом "Достық" I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.
Ранее Президент принял Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
На встрече были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства, расширения межпарламентского диалога, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
