Президент наградил Чжао Лэцзи орденом "Достық" I степени

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом "Достық" I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Ранее Президент принял Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

На встрече были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства, расширения межпарламентского диалога, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.