В канун Дня Республики в Казахстане чествуют тех, кто своим усердным трудом вносит весомый вклад в развитие страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В этот день глава государства отметил заслуги заслуженного шахтёра Сергея Петровича Чернобая – полного кавалера знака "Шахтёрская слава" и настоящей легенды угольной отрасли. Он представляет большую трудовую династию, в которой родители, супруга и дети посвятили жизнь шахтёрскому делу.

"Общий трудовой стаж этой славной семьи превышает 150 лет – это не просто красивая цифра, а летопись трудовой доблести и профессиональной преемственности. Уверен, династия Чернобаев продолжит вносить большой вклад в развитие страны и станет символом верности делу и неиссякаемой силы трудовых традиций", – сказал Глава государства во время награждения.

За выдающийся вклад в развитие угольной промышленности и преданность профессии Сергею Петровичу Чернобаю присвоено высшее звание – "Қазақстанның Еңбек Ері".