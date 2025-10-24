Президент наградил шахтёра Сергея Чернобая званием "Қазақстанның Еңбек Ері"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В канун Дня Республики в Казахстане чествуют тех, кто своим усердным трудом вносит весомый вклад в развитие страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В этот день глава государства отметил заслуги заслуженного шахтёра Сергея Петровича Чернобая – полного кавалера знака "Шахтёрская слава" и настоящей легенды угольной отрасли. Он представляет большую трудовую династию, в которой родители, супруга и дети посвятили жизнь шахтёрскому делу.
"Общий трудовой стаж этой славной семьи превышает 150 лет – это не просто красивая цифра, а летопись трудовой доблести и профессиональной преемственности. Уверен, династия Чернобаев продолжит вносить большой вклад в развитие страны и станет символом верности делу и неиссякаемой силы трудовых традиций", – сказал Глава государства во время награждения.
За выдающийся вклад в развитие угольной промышленности и преданность профессии Сергею Петровичу Чернобаю присвоено высшее звание – "Қазақстанның Еңбек Ері".
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области