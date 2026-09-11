Президент наградил участников и организаторов VI Всемирных игр кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан.

Награды вручены за высокие спортивные достижения, а также особый вклад в организацию и проведение VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

Орденом «Құрмет» награждены

Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы – спортсмен КГУ «Спортивный клуб „Шардара Армспорт“», Туркестанская область;

Алимжанов Еркин Кайнулдинович – тренер Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, Астана;

Ахметов Диас Берикович – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Ахмолдин Эдуард Ахметжанович – тренер Qazaq Jockey Club, Алматы;

Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Бадашев Елдос Альмаханбетович – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Базарбаев Берикбол Ибекенович – частный предприниматель, область Жетысу;

Байзаков Бактияр Болатович – частный предприниматель, Павлодарская область;

Байкенов Асланбек Жакупбекович – жокей Qazaq Jockey Club, Алматы;

Бекмусаев Жанбатыр Сайлауович – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Есен Ахмет Жалғасұлы – спортсмен профессионального спортивного клуба «Жетысу» по национальным видам спорта, Талдыкорган;

Жакапбаева Айнур Абсадыковна – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Зкрияев Биғали Жеңісұлы – тренер детско-юношеского центра физического воспитания «Өркен», Астана;

Избасаров Сырым Нуржанулы – тренер-преподаватель Туркестанской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта;

Кабдоллаева Аяш Советбековна – учитель Дома детского творчества поселка Глубокое;

Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Кунтуган Арманбек – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Мустафин Канат Султангазынович – тренер Дирекции развития спорта;

Ныгманов Жасыбай Рахметович – руководитель ТОО «Объединенная плодоовощная компания», Павлодар;

Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – спортсмен Туркестанской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта;

Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – директор Центра национальных и конных видов спорта, Астана;

Рахимбердиев Жомарт Елеусизович – тренер филиала Федерации «Бәйге» по Алматинской области;

Серікқызы Мөлдір – тренер областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по интеллектуальным видам спорта, Актюбинская область;

Табылдиев Рамазан Ерикович – спортсмен Qazaq Jockey Club, Алматы;

Шотаев Махсат Есенбекович – тренер Центра национальных и конных видов спорта, Астана.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены

Государственной награды удостоены 36 спортсменов, тренеров, преподавателей, предпринимателей и представителей спортивных организаций из Астаны, Алматы, Талдыкоргана, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жетысу и других областей.

Среди награжденных – Ауталипов Ерасыл Дауренович, Байгонов Дамир Маратканұлы, Бақтыбай Қанат Саутбекұлы, Газаев Расул Абудинович, Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы, Досжанов Рустем Амиргазинович, Ержан Ернар, Жакиев Айдын Нартаевич, Жалғасұлы Серікболсын, Жапишев Ермек Жумабекович, Кабдулдаев Берикхан Кожегенович, Кайдаров Азамат Нурболатулы, Кәрім Нұрталап Болатұлы, Куттымуратов Медет Куттымуратулы, Ошабаев Достан Алмабекович, Парахат Нұрбек Космалиұлы, Рахметқалиев Мейір Қауленұлы, Реимбай Қанат Жалғасбайұлы, Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы, Салман Аружан Бауыржанқызы, Сапар Болат Мұхтарұлы, Сапарқұл АйбекАсқарұлы, Серғазин Сұңғат Мұратұлы, Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы, Сыдықжан Малена Рустамқызы, Төлебай Жарас Айтбайұлы, Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы, Уалиев Азамат Александрович, Уалиев Ерлан Александрович, Устинов Данил Алексеевич, Шакиртов Динислам Лукбекулы, Шарипов Даурен Мырзабосынов, Шишкин Константин Владимирович и Ыдрыс Жақсылық Берікболұлы.

Благодарность Президента

Благодарность Президента Республики Казахстан объявлена двум школьникам – Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы, ученику средней школы села Сураншы батыра, и Өмекей Санжар Берікұлы, ученику средней школы имени Сейдахмета Бердыкулова Жамбылского района Алматинской области.

Таким образом, государственными наградами отмечены спортсмены, тренеры, организаторы, преподаватели и представители различных организаций, внесшие вклад в развитие спорта и проведение VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке.