Президент наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени
Сегодня, 12:18
25Фото: Акорда
Президент Казахстана наградил Йохана Элиаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в нашей стране
