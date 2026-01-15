  • 15 Января, 12:24

Президент наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени

Сегодня, 12:18
АВТОР
25
Фото: Акорда

Президент Казахстана наградил Йохана Элиаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в нашей стране

 

