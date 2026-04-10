Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах безопасности в обществе, включая нападения на полицейских и ситуацию на дорогах, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что в Казахстане необходимо укреплять принцип верховенства права и формировать высокий уровень правосознания.

«Идеология Закона и Порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности - от норм поведения в общественных местах до культуры вождения на дорогах», - заявил Токаев.

Особое внимание он уделил ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.

«К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Несмотря на масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры, трагедий меньше не становится», - отметил Президент.

По его словам, проблема требует не только усилий государства, но и изменения поведения самих граждан.

«Следует внедрить высокую культуру вождения и неукоснительное соблюдение всех установленных правил», - подчеркнул он.

Глава государства также отдельно остановился на вопросе уважения к представителям правоохранительных органов.

«Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них. Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона», - заявил Токаев.

Он добавил, что общество не должно оправдывать противоправное поведение.

«Недопустимы любые попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма - другими словами, злостных хулиганов и бандитов», - отметил Президент.

В завершение Токаев подчеркнул, что уважение к закону и друг другу является основой развития страны.