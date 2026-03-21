«В нынешней нестабильной геополитической обстановке, в условиях разрастающихся конфликтов и войн, наша Новая Конституция стала продолжением и новым воплощением таких фундаментальных документов, как «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеті Жарғы» хана Тауке.

Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа.

Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана.

Главная цель Основного закона – сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан.

Наряду с этим, в соответствии с Конституцией, развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, а также обеспечение принципа Закона и Порядка, поощрение трудолюбия и бережное отношение к природе признаны в качестве стратегических направлений деятельности государства.

Впервые в истории страны наряду с Государственным флагом, гимном и гербом национальная валюта была отражена и утверждена в Конституции как один из символов государства. Наряду с этим труд волонтеров также получил отражение в Конституции», - сказал Токаев.