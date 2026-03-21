Президент: Народную Конституцию можно назвать главным документом Передового Казахстана
Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок.
Есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
«В нынешней нестабильной геополитической обстановке, в условиях разрастающихся конфликтов и войн, наша Новая Конституция стала продолжением и новым воплощением таких фундаментальных документов, как «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеті Жарғы» хана Тауке.
Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа.
Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана.
Главная цель Основного закона – сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан.
Наряду с этим, в соответствии с Конституцией, развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, а также обеспечение принципа Закона и Порядка, поощрение трудолюбия и бережное отношение к природе признаны в качестве стратегических направлений деятельности государства.
Впервые в истории страны наряду с Государственным флагом, гимном и гербом национальная валюта была отражена и утверждена в Конституции как один из символов государства. Наряду с этим труд волонтеров также получил отражение в Конституции», - сказал Токаев.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы.
«Почему я часто говорю об обязательном соблюдении принципа Закона и Порядка? Потому что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы. В конце концов, это закон жизни.
Прогресс не может быть достигнут в странах, где существует внутригосударственная нестабильность и где институты власти подвергаются необоснованной, несправедливой критике и нападкам.
В этой связи я прекрасно понимаю, что общественная жизнь в нашей стране должна развиваться естественным, эволюционным путем. Мы ни в коем случае не должны допустить застоя.
Поэтому в 2022 году в Конституцию была внесена поправка об избрании Президента на однократный семилетний срок. Был введен запрет близким родственникам Президента занимать государственные должности, а также посты в национальных компаниях.
Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок. Можно сказать, что подобных положений нет в конституциях других стран.
Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа. Эта структура будет обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни, а также вносить законопроекты на рассмотрение Курултая, то есть Халық Кеңесі будет иметь право законодательной инициативы», - заявил Президент.
