Сегодня стало известно об изменениях в руководстве оборонного ведомства страны, передает BAQ.KZ.

Указом Главы государства Руслан Фатихович Жаксылыков освобождён от должности Министра обороны Республики Казахстан. Его место занял Даурен Жуматаевич Косанов, ранее занимавший другую государственную должность.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокурского района Павлодарской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.

Служил в Ушаральском истребительном полку, был командиром эскадрильи Су-27 в Талдыкоргане, затем начальником штаба Карагандинской авиабазы и командиром Шымкентской авиабазы.

С 2013 по 2019 год – командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

С 2019 по 2022 год был директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом президента Казахстан назначен на должность Главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Награжден орденом "Даңқ" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.

28 сентября 2024 года распоряжением главы государства назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.