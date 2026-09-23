Президент назначил нового заместителя министра иностранных дел

Президент Казахстана назначил Ардака Зебешева заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

«Распоряжением Главы государства Зебешев Ардак Темирханулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Что известно об Ардак Зебешеве

Фото: МИД РК

Он родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области.

В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Международные отношения», а в 2006 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

В 2014 году по Международной программе «Болашак» получил степень магистра по специальности «Государственное управление» в King’s College London, а также степень магистра по специальности «Бизнес-администрирование» в Warwick Business School в Великобритании.

Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста управления организационно-кадровой и аналитической работы Управления труда и социальной защиты населения акима г. Шымкента.

В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, Посольстве Республики Казахстан в Республике Узбекистан, а также в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2016-2018 годах занимал должность Руководителя секретариата Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В 2018-2019 годах был Советником Заместителя Премьер-Министра, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

С апреля 2019 года по март 2020 года занимал должность Руководителя управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК.

С марта 2020 года по сентябрь 2021 года занимал должность Заместителя Председателя Комитета по инвестициям МИД РК.

С сентября 2021 года по февраль 2024 года занимал должность Председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С февраля 2024 года по июнь 2026 года занимал должность Заместителя акима Кызылординской области.

До назначения Заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан с июня 2026 года занимал должность Председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.