Президент назначил нового заместителя министра иностранных дел
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Президент Казахстана назначил Ардака Зебешева заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.
«Распоряжением Главы государства Зебешев Ардак Темирханулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
Что известно об Ардак Зебешеве
Он родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области.
В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Международные отношения», а в 2006 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».
В 2014 году по Международной программе «Болашак» получил степень магистра по специальности «Государственное управление» в King’s College London, а также степень магистра по специальности «Бизнес-администрирование» в Warwick Business School в Великобритании.
Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста управления организационно-кадровой и аналитической работы Управления труда и социальной защиты населения акима г. Шымкента.
В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, Посольстве Республики Казахстан в Республике Узбекистан, а также в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
В 2016-2018 годах занимал должность Руководителя секретариата Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
В 2018-2019 годах был Советником Заместителя Премьер-Министра, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
С апреля 2019 года по март 2020 года занимал должность Руководителя управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК.
С марта 2020 года по сентябрь 2021 года занимал должность Заместителя Председателя Комитета по инвестициям МИД РК.
С сентября 2021 года по февраль 2024 года занимал должность Председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С февраля 2024 года по июнь 2026 года занимал должность Заместителя акима Кызылординской области.
До назначения Заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан с июня 2026 года занимал должность Председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
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